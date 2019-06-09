撞死清大林姓物理博士生，被判刑18年入獄的28歲男子胡家瑞，事後屢屢鬧事，不但在頂樓試槍、嗆警、在家攻擊父親、持槍襲警，分遭起訴、判刑外，他另因去年5月不滿耕莘醫院醫師拒開不實診斷證明書，竟嗆醫生「要找兄弟砍你」，台北地院依違反《醫療法》判處胡男徒刑2月，可易科罰金6萬元。

胡家瑞因於2016年6月深夜駕車違規迴轉，撞死被視為「物理奇才」的32歲林姓清大物理所博士生，今年2月被判刑18年確定，已於3月間入獄服刑。

但胡在案件訴訟期間，屢屢鬧事涉案，去年10月在頂樓試槍、被搜出40顆子彈，北院今年4月判刑6月，可易科罰金，另併科罰金6萬元，去年5月在派出所門口，連嗆計程車司機、員警「我他媽殺你，了不起關2個月」等，北院判刑4月，另加拘役30天，可易科罰金。

今年3月間，胡在入獄前夕，不滿父親拒買雙B轎車給他，在家攻擊父親、持槍襲警，當晚隨即被收押，檢察官認為他一再鬧事，胡被收押不久，直接發監。北檢日前也依妨害公務等罪嫌將他起訴。

判決指出，胡家瑞去年5月27日凌晨1時41分許，在新北市耕莘醫院內，因不滿急診外科吳姓醫師，未依其要求開立「刀傷」診斷證明書，竟在外科診間對吳恫稱：「若診斷書上不寫說是刀傷，就要叫兄弟來急診室砍醫生」。

北院審理時，胡認罪，法官依違反《醫療法》判胡徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

(中時 )