「abc特選好車大賞」於端午連假在夢時代對面廣場登場。（柯宗緯翻攝）

端午連假何處去？「2019 abc特選好車大賞」即起至6月9日在高雄夢時代戶外廣場二期規劃區盛大展開，千坪場地匯集超過70家優質車商，展售車輛多達上百輛，邀請民眾攜手來賞車。

這場賞車活動由和泰汽車旗下新創事業-abc好車網與高雄市汽車商業同業公會攜手舉辦。榮獲媒體調查信賴度四冠王的abc好車網，此次特選眾多優質車商進駐實體車展，從CP值超高的中古車、新車(如原廠TOYOTA、LEXUS、HINO、MITSUBISHI、SUBARU、SUZUKI、KIA卡旺、Mahindra等)到哈雷重機一應俱全。

另外還有多項互動遊戲，包含「賞車集點夾好禮」、「LINE Now問答贈好禮」、「辣妹洗車秀」與「親子戲水設施」等，讓你端午連假不無聊，還有機會抽中iPhone Xs等好禮。

現場有三大保證的「abc網路好店」：保證①合法營業車商 ②實車實價，不實賠1萬 ③車況不符，店家原價買回；不僅如此，還有時下正夯的「abc百大平行輸入好店」，除了同步擁有上述網路好店的三大承諾外，再額外加碼保證①完整第三方履歷②車源選配皆進口原裝 ③半年內售後5,000元免費維修，提供民眾一個安心又便利的交易環境，消費者挑車加倍安心。

除端午連假高雄實體車展外，abc好車網也在官網提前推出線上特選好車大賞。2019 abc特選好車大賞網址www.abccar.com.tw／campaign／exhibition_detail。

(中時 )