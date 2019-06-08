「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，今下午將花蓮六期重劃區登場，不少韓粉昨晚陸續抵達花蓮，和朋友們從台中來花蓮的韓粉崔振中說，他們一起包了2台遊覽車，自己則開車前來，原本訂了民宿，但人數太多沒辦法全數入住，所幸退了床位，和朋友們一起在會場整夜未眠，不睡也要挺韓國瑜。

崔振中手拿韓家軍旗幟，穿著紅色韓國瑜背心，連帽子上都貼著國旗和韓家軍貼紙，旗桿上也貼著「非韓不投」貼紙，被問到為何支持韓國瑜，他先是氣派喊出「爽！」又說，因為韓讓中華民國國旗不再被封印，他強調，支持韓國瑜不分藍綠，只要認同中華民國，都應該支持韓國瑜。

從韓國瑜選市長時期就緊跟著他，幾乎每場造勢都會到場支持，連朋友也被他的熱情感動，上一次選舉沒辦法投給他，這次總統選舉就要支持韓國瑜到底，昨天與朋友包車開來花蓮，聊得起勁所幸整夜都在會場大談韓國瑜的努力，今早還當起志工，協助排放會場椅子，他說，一切都準備就緒，就等韓市長、韓粉們抵達了。

(中時 )