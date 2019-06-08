10輛「韓粉專車」、400人從新北市中和區出發，前進東台灣聲援韓國瑜。（葉書宏翻攝）

10輛「韓粉專車」、400人從新北市中和區出發，前進東台灣聲援韓國瑜。（葉書宏翻攝）

10輛「韓粉專車」、400人從新北市中和區出發，前進東台灣聲援韓國瑜。（葉書宏翻攝）

10輛「韓粉專車」、400人從新北市中和區出發，前進東台灣聲援韓國瑜。（葉書宏翻攝）

10輛「韓粉專車」、400人從新北市中和區出發，前進東台灣聲援韓國瑜。（葉書宏翻攝）

「決戰2020，贏回台灣」高雄市長韓國瑜第2場造勢活動今（8日）於花蓮舉行，支持者一早於新北市中和區會合，共有10輛「韓粉專車」、400人前進東台灣，聲援韓國瑜，不少韓粉穿著紅衣、帶著國旗參加，韓粉直言，「我們都是自己來的！」

新北市議員邱烽堯表示，一開始預計6輛遊覽車，豈料民眾報名踴躍，最後增加至10輛遊覽車，所有民眾都是自發性報名參加，還有不少人因時間截止無法報名，服務處僅是服務性質，協助代訂車輛、保險、便當餐點等。

邱烽堯表示，參加者以雙北市民眾為主，因為前往花蓮的車票訂票不易，也有來自桃園市的民眾報名專車服務。

來自中和的陳先生說，「我們都是自己來的！」韓國瑜是中和的驕傲，身為韓國瑜的鄉親當然要力挺他、支持他，看到最近不斷抹黑、攻擊相當痛心，他呼籲，國民黨內其他候選人不要再攻擊韓，「國民黨沒有支持韓國瑜，一定選不成2020年總統大選。」

(中時 )