桃園市長鄭文燦8日在個人臉書發表支持蔡英文總統代表民進黨贏取第二個任期，表示這將確保台灣的民主價值與永續發展。他上午參加龍舟活動時指出，從擔任新聞局長跟蔡共事，前後超過10年，並大讚蔡英文是有價值理念，也有續航力及韌性，相信在大選的時候，是最有可能勝出的候選人。

鄭文燦指出，蔡英文奠定了第一屆的改革，讓台灣可以永續發展，相信第二屆的成績會更好；同時台美關係加溫，信任感提高，對台灣的安全保障也大幅提升。

鄭文燦也說，對桃園來講，蔡英文是歷來支持桃園建設最多的一位總統，包括航空城、亞矽計畫、前瞻建設，讓桃園可以轉大人，所以早上在臉書上發表了一篇呼籲大家支持蔡總統的文章。

以下為鄭文燦臉書全文：

一、從擔任行政院新聞局長開始，與蔡總統前後共事超過十年，我充分了解小英總統是一個有價值信念、而且也有韌性的領導者，在未來大選時，蔡總統具有最好的續航力，她會是最終贏得大選勝選的人。

二、蔡總統第一個任期中，打下了台灣轉型的基礎，讓台灣在經濟成長、國家財政、年金永續、產業創新、稅改、城鄉均衡、托育公共化、長照制度、綠能產業、強化國防、轉型正義等方面，都交出重要的成績單。給蔡總統第二個任期，她的執政績效會越來越好。

三、蔡總統的執政，讓台美關係加溫，信任感提高，讓台灣成為美國可以明確支持的民主夥伴、科技夥伴，以及在印太地區不可或缺的戰略夥伴。在中國崛起、威脅台灣民主的時刻，蔡總統的連任，代表了台灣民意堅定的訊號，讓台灣可以度過難關。

四、桃園的三支箭，航空城、亞洲矽谷、前瞻建設（鐵路地下化、綠線、棕線、三鶯線等），都獲得蔡總統大力支持推動，三支箭讓桃園可以轉大人。我因此要明確地說，蔡英文總統是歷來支持桃園建設最多、影響最深遠的總統。

(中時 )