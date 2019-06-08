高雄市長韓國瑜第二場造勢活動今天中午將在花蓮東大門夜市旁舉行，有韓粉已經迫不及待湧入花蓮，只為一早搶占好位子。其中一位住高雄的73歲許阿伯，一個人從高雄騎機車到花蓮，整整超過12個小時，只為佔到第一排的好位子。遭韓粉認證「韓鋼粉」！

韓國瑜第2場「決戰2020─贏回台灣」造勢大會，今天下午2點在花蓮登場。不畏端午連假車票、住宿都難訂，全台各地「韓粉」昨日起陸續湧入花蓮，不僅公路、鐵路搭乘人次明顯增加，旅宿一房難求，位於東大門夜市會場旁的「國瑜夜市」不僅提前開張，韓國瑜昨先抵達花蓮，隨即參拜勝安宮王母娘娘廟。

雖然活動是下午兩點開始，但已有韓粉等不及，早就來到會場守候。據《ETtoday新聞雲》報導，一名住在高雄市、海軍陸戰退伍的73歲許阿伯，一個人騎機車超過12小時到花蓮。雖然有朋友要幫許阿伯訂房，但遭拒絕，只因許阿伯一定要佔到第一排的好位子。許阿伯更表示，從韓國瑜選市長開始，他每一場造勢活動都會到，其他韓粉看到他都稱他為「韓鋼粉」，佩服他70歲還像一尾活龍！

(中時電子報)