運動除健身外，還有助長壽。英國研究公布前5名最有助長壽的運動，第一名竟是持拍運動，即打羽毛球、乒乓球等，可降低綜合死亡風險47%和心血管疾病死亡風險56%，而許多人熱衷的跑步才第4名。

《每日郵報》報導，英國運動醫學雜誌發布一項研究，該研究從1994年至2008年期間，針對不同運動對於51歲的人的健康影響，並依可降低的綜合死亡風險、心血管疾病死亡風險的比例來排名，列出前5名最有助於長壽的運動，如下:

第一名持拍運動：羽毛球、乒乓球等持拍運動，可鍛鍊肩肘、手部、下肢，還能活絡大腦。持拍運動可降低綜合死亡風險47%和心血管疾病死亡風險56%。建議可每周2至3次、每次運動時間則是1小時。

游泳第二名。（圖/達志）

第二名游泳：能改善心血管疾病，降低綜合死亡風險28%，和心血管疾病死亡風險41%，建議每次不游超過2小時、每隔半小時也要休息一次。

瑜珈第三名。（圖/達志）

第三名瑜伽：可改善生理、心理、精神狀態，能降低綜合死亡風險27%和心血管疾病死亡風險36%，建議每周5天，每次持續30分鐘以上。

第四名跑步：鍛鍊心肺功能、強化下肢力量，延緩大腦衰老。跑步能降低心血管疾病死亡風險45%。建議跑前先熱身，跑後做伸展運動、補充水分，降低運動傷害。

第五名球類運動: 籃球、足球、橄欖球等雖未能明顯降低死亡風險，但有助反應力及健身，不過，年長者不宜過度參與。

(中時電子報)