海巡署人員一度擔心落海的車內還有其他乘客，而在岸邊搜尋沉入海裡的車輛。（程炳璋攝）

吳姓婦人疑似產後憂鬱症發作，8日凌晨1時41分獨自開著BMW轎車出門，從安平林默娘公園衝進海裡，嚇壞岸邊釣客，連人帶車落海的吳女從車內爬出，在海面載浮載沉，附近剛好有動力漁筏經過將她救起，送醫急救無礙，安南醫院精神科醫師唐心北表示，孕婦產後情緒低落比率高達半數，多數症狀約2周就消失，約1至2成進而轉成憂鬱症，要靠親人多關心發現，及時就醫接受治療。

30歲吳姓婦人家境不錯，但她產後罹患憂鬱症，家人多次安慰沒有效果，吳女8日凌晨1時許竟自己開車外出尋短，嚇壞家人，家人報案後，警方深夜在安平海邊展開搜索，終於在林默娘公園發現她的車已衝入安平港內。

岸邊目擊的釣客表示，吳女駕車直接撞開岸邊護欄，滑下邊坡，直接衝進海中，車子從岸邊慢慢往海中疑動下沉，幸好她自行爬出車外，扶住車子載浮載沉，附近剛好有艘動力漁筏，漁民開船將她救回岸邊，經過警消人員到場急救無大礙，送往醫院進一步治療觀察。

警察、消防、海巡署3單位人員陸續趕到現場，調查車內無其他民眾，暫時未將車輛拖起。

家屬趕到，向警員解釋吳女是因為產後情緒一直不穩，才會駕車落海輕生，警方了解原因後，勸她年紀輕輕不要輕易放棄生命，將她交給家人照顧後離開。

安南醫院精神科醫師唐心北表示，產後憂鬱症在孕婦身上發生率高，平均發作時間為產後半年至9個月，典型反應症狀是激動、哭泣、失眠與強烈罪惡感，擔心無力照顧孩子，而產生自殺念頭，嚴重者甚至出現被害妄想，將孩子妖魔化，出現殺嬰念頭，親人應多給予關心，及時帶到醫院接受治療。

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