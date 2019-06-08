「欸！韓國瑜市長來了」花蓮造勢活動會場今上午疑似出現韓國瑜身影，原來是自稱「韓國瑜分身」的陳永裕，瘦高身形，加上韓國瑜標準配備禿頭和藍襯衫，確實與韓國瑜有幾分神似，他說支持韓一年多，每場活動都出席，也因為外型神似，每場都有上千人要求合影，所幸當起韓分身，幫忙拉選票。

陳永裕是道地花蓮人，高中畢業後到外地工作，目前居住在台南，每場韓國於活動都會包遊覽車前往支持，這次則因臨時找不到大車，改租9人座箱型車開車帶朋友一起來支持，被問到是不是刻意這身裝扮，他說自己這樣穿已經20幾年了，開玩笑說，應該是韓市長抄襲他。

媒體出身的陳永裕說，從韓國瑜立委時期就相識，到現在也還有互相聯繫，也經常給予建議，他分析，這次韓國瑜選在8日造勢別有用心，把選舉、連假、觀光、返鄉四大人潮集結在一起，就是要讓花蓮對外交通困境凸顯出來，展現他一改花蓮交通建設不足的決心。

(中時 )