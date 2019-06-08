「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣造勢活動，韓粉先上台揮舞旗幟暖身。（范振和攝）

「你愈黑，我愈挺」大旗隊繞行造勢活動現場。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，8日造勢活動現場，一大早即引來各地挺韓粉絲，90歲老韓粉蓋振亞行動不便，坐著輪椅由子女協推往現場，感受濃烈的氛圍。

蓋振亞指出，他原是海軍陸戰隊士兵，民國44年退伍後，由國軍退除役士官兵輔導委員會輔導轉任國小老師，20年來，往昔雙十國慶家家戶戶懸掛國旗的情景不再，如今韓流所及，國旗海內外到處飛揚，看了真是感動！

蓋振亞說，韓國瑜是一位智慧很高的高雄市長，肚子有墨水，修養也很好，是最適合的國家領導人，非常接地氣，難怪韓粉愈來愈龐大。

他的兒子蓋德宇與女兒蓋沛華表示，父親是超級韓粉，每天都要看電視了解韓國瑜的動向，一生不曾追星，此次卻死忠「追韓劇」。蓋沛華說，她參加過凱道造勢活動，現場體驗與看電視截然不同，她當天不自主地流下感動的眼淚，此次，特地回家過端午，帶著老爸到場體驗一下現場氣氛。

(中時 )