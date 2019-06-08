許多上大夜班的印尼移工，早上8點下班後一起搭車到人文公園。（周麗蘭攝）

印尼傳統舞蹈表演獲得滿堂彩。（周麗蘭攝）

穆斯林移工們對縣府長官致詞反應熱烈，不少人拿手機現場直播。（周麗蘭攝）

印尼美食攤位供穆斯林朋友們一解鄉愁。（周麗蘭攝）

雲林縣府首次舉辦印尼新年慶祝活動，儀式結束後開心大合照。（周麗蘭攝）

全球穆斯林開齋節在6月5日舉行，因逢周間多數移工無法放假慶祝，雲林縣府8日上午在人文公園舉辦印尼新年活動，縣長張麗善也象徵性的切開薑黃飯，祝福移工與新住民們天天開心。

雲林縣外籍移工共1萬9820人，其中印尼籍移工就8741人，占四成四，大多數擔任家庭看護工及廠工，而印尼籍移工主要信奉伊斯蘭（回）教。

雲林縣政府8日首次舉辦「開齋節」活動，與穆斯林移工朋友歡慶過年；許多上大夜班的印尼移工，早上8點下班後一起搭車到人文公園，現場多個印尼美食攤位供穆斯林朋友們一解鄉愁。

縣長張麗善象徵性橫切開薑黃飯的金字塔尖，依照穆斯林的習俗把食物裝滿盤子，祝福大家新年快樂、天天開心，母國的親朋好友安心、放心，穆斯林移工們拍手回應「好」，不少人拿手機現場直播。

副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵也致詞祝福，移工們都開心回應。

縣府勞工處長張世忠表示，伊斯蘭齋戒月為期30天，齋戒月結束後的「開齋節」相當於華人的農曆新年，信徒進行祈禱代表新生。

他說，今年首次慶祝印尼新年活動，目的是讓台灣更了解印尼籍移工的宗教信仰，提倡尊重、包容、互相的友善環境。

(中時 )