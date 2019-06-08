韓粉花蓮大造勢登場！國民黨基隆市黨部主委黃希賢為了相挺高雄市長韓國瑜選總統，主動出資贊助2輛遊覽車，號召到80名基隆韓粉，於今（8）日上午8時出發前往花蓮，黃希賢表示，韓國瑜帶給他們覺醒與感動，為庶民發聲，所以決定跳出來支持韓，讓韓成為真正的庶民總統！

「韓國瑜凍蒜！國民黨加油！」80名韓粉今早浩浩蕩蕩從基隆出發，全部身穿紅色，並自備中華民國旗，大家開心地在遊覽車上揮舞旗海，堅決力挺韓國瑜選總統。

「我們要挺的就是庶民總統！」黃希賢表示，他是第一個跳出來挺韓的黨部主委，因為韓很接地氣，最懂庶民心聲，台灣已被綠色執政很久，韓不為了私慾而站出來，聚集了這麼多能量。

黃希賢問車上伙伴說「大家總說國民黨溫良恭儉讓，現在能不能再讓？」全車韓粉聞後，堅決回應「不讓！」場面熱血沸騰，黃也呼籲，大家幫韓1個拉5個、拉10個。

他表示，他因為接到很多支持者電話，所以5日才決定要去，但因訂不到車票，所以他決定贊助2輛遊覽車資和保險費，豈料一公布發車訊息，80個名額就瞬間秒殺、座無虛席，今早7時30分在市黨部集合，8時出發，預計中午12時抵達花蓮。

他還說，有礙於地處偏遠，加上個人經費有限，所以呼籲民眾自費3餐，並希望這次能拋磚引玉，激發更多基隆民眾挺韓，讓韓出線，成為真正的庶民總統。

(中時 )