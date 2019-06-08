高雄市長韓國瑜在1日40萬人「庶民總統 贏回台灣」活動上，與大家相約8日花蓮、22日台中再見，並加開15日雲林場。今日(8)預估花蓮會湧入10萬挺韓大軍，也讓韓黑怒批簡直「勞民傷財」。對此，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉以「民意氣候」（opinion climate)理論打臉韓黑，直言韓將「勢」做強大，將會達到「社會控制」（social control)功能 、有社會整體影響力。

胡幼偉在臉書發文，劈頭表示：「看起來，花蓮這一場應該會蠻熱鬧的。下周六，老韓在雲林那場，應該人數也不會難看。雲林，是李佳芬老家，李家在雲林是大戶。當地勢力如果在場面上沒把握，不會加開這一場。」

接著，胡幼偉表示，一直有人不贊成韓國瑜密集辦造勢活動，但這幾場主要是民意支持度的「保溫」作用；至於能否發揮同溫層以外的擴散效應，在人情現實與社會認知的影響下，想必會有一點效果。胡分析：「所謂造勢造勢，『勢』就是一種民意氣候（opinion climate)，德國政治傳播學者、沉默螺旋理論的倡議者諾爾紐曼女士曾指出，意見氣候有『社會控制』（social control) 功能。換言之，老韓把『勢』做強做大，還是會有一定程度的社會整體影響力的。」

胡幼偉更進一步指出：「老韓那邊現在的動作，就是要製造一種意見氣候，讓很多人覺得，要跟民進黨或笑伯拚，恐怕還是只有老韓有一拚的實力！其他人，恐怕拚不贏啊！」至於韓粉會不會覺得累？胡認為，相信不少人確實覺得累，但對韓粉甚至普羅大眾而言，平日在自己的城市生活、工作習以為常，也不太會去外縣市。「所以，對韓粉而言，這幾場，也有島內旅遊的感覺。例如，中南部人不常來台北，台北人很少去花蓮，所以，趁此機會去走走看看，也還可以啦！」

最後，胡幼偉直言：「說起來，蔡阿姨死推活推的國民島內旅遊消費，根本沒什麼人理她，倒是老韓，反而促成了此事，這倒也是原本想不到的事情。」

(中時電子報)