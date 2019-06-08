行政院長蘇貞昌今天在臉書秀出自己年輕時髮量茂密的照片，並表示坊間流傳「一週內染髮燙髮，要罰造型師100萬」是錯誤消息，並分享護髮小叮嚀。他笑說，一周內染燙髮「雖然能讓更多人跟我一樣髮型，不過政府沒有要開罰 。」

蘇貞昌稍早在臉書發文闢謠:「早安！今天要來破除一則髮律小謠言、也要跟大家分享一個護髮小叮嚀」

❌坊間流傳「一週內染髮燙髮，要罰造型師一百萬」，#別再相信沒有根據的說法 ，這是錯誤的消息。

✅ 一週內染髮燙髮會傷髮質，雖然我已經不用擔心，但大家若還來得及，還請多多留意。

此舉雖然能讓更多人跟我一樣髮型，不過政府 #沒有要開罰 。但生產染燙藥劑的廠商，其實應該提醒消費者。所以要求廠商 #後年開始 要標示清楚，讓大家有髮可據、依髮辦理。

徒髮不足以自行，自信則無關乎髮型，縱然髮網恢恢疏而不漏，但我要提醒大家，只要有心，隨時都來得及。」

副院長陳其邁也表示，這是政府針對染燙髮藥劑「製造廠商」的標示規定，廠商若沒有依法加註提醒警語才會受罰、110年7月才會實施；而一般美容業者與消費者，並非受罰對象，請放心。

(中時電子報)