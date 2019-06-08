國民黨台北市黨部今公布第一選區（士林、北投）民調結果，北市議員汪志冰以27.37％ 支持率出線，由於此區為藍營艱困選區，藍軍首次採兩階段初選，汪將再與新黨潘懷宗初選，推出最強人選，挑戰該區民進黨立委吳思瑤，預計6月底確定最後人選。

其他候選人平均支持率依序為北市議員陳重文26.16％、國民黨中常委兼士林區黨部主任曾文培16.27％、丁守中陣營發言人詹為元15.72％，以及國民黨文傳會副主委黃子哲14.53％。

汪志冰表示，自己是黨內最後一個登記參選，非常感謝民眾在短時間的支持，不過接下來還要跟潘懷宗比，也是一場硬戰，但雙方不是敵人，都希望派出最強候選人對戰現任立委吳思瑤，自己從政20年，基層實力雄厚，且現在藍軍氣勢強，收復該選區的機率十分大。

汪志冰分析，吳思瑤上次在參選期間，受到台北市長柯文哲助益良多，但如果柯未來要選總統，勢必會推出自己人，這次不太可能幫吳站台，因此在種種因素下，國民黨勝選機率大幅提升。

(中時 )