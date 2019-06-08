資深音樂人劉家昌，自去年九合一大選就力挺韓國瑜到底，近來更支持韓國瑜角逐2020總統大位，日前在臉書大讚61凱道挺韓相當成功，但唯一美中不足的是「年輕孩子少了一點」，更直接點出為人父母需付一部份的責任。

劉家昌臉書點名歷屆三位總統，分別是陳水扁、馬英九、蔡英文三人，直指三人都是手按憲法對國旗宣誓效忠的領袖，但執政長達20年來，卻把教課書改的讓下一代不知道自己是那一國人，讓他難掩怒火痛批三人是「騙子」，不過話鋒一轉大讚六一凱道挺韓國瑜相當成功，但美中不足的是「年輕孩子少了一點」，因此也讓他向為人父母的「韓粉」喊話，要讓孩子知道不能忘本，也要灌輸下一代「自己國家自己救，是國民義務和責任」的觀念。

劉家昌臉書全文。(圖/劉家昌臉書)

此外他也呼籲下次韓粉聚會時，能把自己孩子帶來，畢竟中華民國真正的希望，是靠年輕下一代，此篇PO文也引起眾多網友回應，「沒有韓國瑜出現，台灣底層庶民根本不可能知道，台北權貴、政客都能標價出賣」、「韓國瑜市長是百年難得一見的政治家」、「老師你很棒！替我們說出心裡的話」。

(中時電子報)