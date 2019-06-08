勇士隊小阿庫尼亞3安猛打賞。（美聯社）

馬林魚8日迎戰強敵勇士，先發投手厄瑞納(Jose Urena)跟勇士有仇，此役果然被打得很慘，4局上還無人出局時就已被勇士攻到6比0。這時候只好出動左投陳偉殷收拾敗局，殷仔投得不錯，2局只被犧牲打失1分，自責分率再下降到7.88。這是他季初被紅人打爆以來的自責分率新低(首度低於8.00)。

落後太多的馬林魚反攻無力，勇士終場7-1獲勝。此役雖在馬林魚主場，卻成為勇士打線的火力展示，前4局就有雙轟總計11支安打。厄瑞納4局上被打回第6分，此時二壘還有跑者，陳偉殷登板連續解決3人，包括3球三振右打者萊利(Austin Riley)。

5局上陳偉殷又三振1人，但被左右開弓的歐比斯(Ozzie Albies)拚到兩好三壞，遺憾投成保送。勇士投手索羅卡(Mike Soroka)就是前次演出「最遠短打」的那位老兄，他這時又犧牲觸擊成功，歐比斯站上二壘，然後靠著小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)安打跑回得分。這也是勇士全場最後1分。

小阿庫尼亞此役3安3打點，包括1發陽春炮，他曾被馬林魚投手厄瑞納砸傷而導致兩隊結下仇怨，當時勇士板凳全衝出來要揍扁厄瑞納。由於他們是國聯球隊(投手要打擊)，厄瑞納每次進打擊區都提心吊膽，這回小阿庫尼亞以陽春炮報仇，厄瑞納反而鬆口氣，不用擔心自己打擊時被爆頭或是膝蓋中彈了。

由於國東老大費城人同日也贏球，勇士仍落後2場勝差。

(中時電子報)