花蓮縣吉安鄉開設水電行的余昇燁（右）上台揮舞自製「非韓不投」旗幟。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣，8日造勢活動現場，一大早各地挺韓粉絲到場搶佔位子，各社團自主製作的挺韓旗幟滿場飛舞，熱鬧極了。

來自台東縣的黃先生說，他是韓國瑜陸軍官校的學長，昨天上午10時就開車載太太到花蓮，原本要睡車上，但太熱，還好在附近能找到小旅社，今天上午6時左右，就到造勢會場了，能坐在第一排，真高興。

來自台北汐止的李先生說，台灣需要有魄力、有能力的人出來領導，打開困頓中的台灣悶經濟，為台灣帶來新希望，他和太太、朋友昨天就搭火車薟花蓮，沒位子一路站到底，想到韓國瑜，就不覺得累了。

花蓮縣吉安鄉開設水電行的余昇燁指出，為了省錢，他花了600元自製「非韓不投」的大旗幟，自己找門路，也買了較便宜一支才200元的大面國旗，趁著上午人少時，先和友人上台揮舞一番，不料很多人見狀，也都紛紛拿著旗幟上台自娛娛人，宛如一場嘉年華會。

(中時 )