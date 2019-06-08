蔡少芬累倒在沙發上，被老公和婆婆接連訓話。（圖／取材自我最愛的女人們微博）

蔡少芬帶著老公張晉和婆婆一起登上陸綜《我最愛的女人們》，不只公開夫妻日常也曝光婆媳相處過程，在近期播出的節目中，一行人到西班牙旅行，過程中夫妻走散，婆婆就不開心了，而蔡少芬肚子不舒服在沙發休息時，婆婆則一旁碎念，婆媳互動引發網友討論。

張晉媽媽日前才大吐不滿當年兒子結婚時的報導，氣說：「（張晉）好像窮得很、又是替身」，讓一旁的蔡少芬表情超尷尬，而近日一行人到西班牙旅行，蔡少芬提議分開找飯店，沒想到自己卻是在街頭迷路，張晉打算出去找蔡少芬時，張晉媽媽還反問：「找誰啊」。

最後夫妻終於重逢，不過蔡少芬卻手摀肚子、表情痛苦，到房間就累倒在沙發上，婆婆這時上前訓話：「要分的時候，我就說可不可以通電話，能通電話才能走開。」蔡少芬則躺在沙發，手摀肚子、安靜地聽婆婆訓話，並默默閉上眼睛，婆媳互動引發網友討論，微博也以「蔡少芬婆婆」登上微博熱搜榜。

(中時電子報)