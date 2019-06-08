高雄市長韓國瑜第二場造勢活動今於花蓮登場，前新北市長朱立倫上午受訪則說，兩人是黨內同志，花蓮這場現場所有人都是支持藍軍、國民黨的，「所以我們都祝福，也希望造勢能很圓滿成功」。他也重申，絕對不要黨內互打，尤其是不要造成任何黨內同志的重傷、內傷，過程中只要大家彼此鼓勵，比好不比爛，彼此加油。

朱立倫今參觀「名偵探柯南科學搜查展」，面對媒體詢問是否來找「贏的對策」？他笑說，今天沒有找贏的對策，是找出解答，對國民黨來講這個「解答」7月中就會有答案。至於宣布退出黨內初選的前立法院長王金平是否判斷錯誤？朱則回「不會啦！」，很尊重王，他是前輩、長輩，應該很清楚他將來一定是國民黨重要的成員，在2020選舉中一定會成為大家很大的助力。

被問及若當選總統，是否會找王金平當行政院長？朱立倫表示，相信現在都不可能做這樣的思考、不會去判斷任何人的角色，現在大家應思考在未來這一個月左右時間，怎樣讓台灣民眾看到，自己有決心、能力、政策能帶領台灣，「所以我想我們都是努力把政策、想法告訴所有同胞」。

對於王金平今也在高雄辦金平之友會活動，是否擔心藍軍勢力被分散？朱立倫說，王金平的幹部及朋友們，一定都會團結支持國民黨，王也是一個以大局為重的黨內前輩。至於是否會緊張、未來是否有造勢規劃？朱則說「不會」，自己的想法就是提出好政見，且默默的做民眾都看在眼裡，雖然好像看來聲勢沒那麼大，但是是大家都能接受的，這也是最大特點。

談起即將到來的政見會，朱立倫強調，自己一直在提出很多政見，平日就在累積，還有16年地方首長經驗，每項政策幾乎都是身體力行在做，盼在政見會中跟大家說明，也希望這些好的政見，成為國民黨的共同政見，若其他候選人願採用，它就是國民黨共同政見。

媒體追問，「發大財」是否是好政見？朱立倫說，像「發財外交」就是「經貿外交」，「發大財」要怎麼做到，很多是觀光、自經區或未來要推展的經濟發展等，而用「發大財」只是個口號，自己有具體作法，相信韓國瑜也會有具體作法。

(中時 )