美國總統川普可能吃官司坐牢？針對川普「通俄門」案雖未起訴，但眾議院議長裴洛西先前表示，國會將持續調查川普是否違法，而據外媒報導，裴洛西4日與民主黨同僚討論是否要彈劾川普，她表示「不想要見到他被彈劾，我想要看他坐牢」。

據美政治新聞網站Politico報導，根據多位對會議知情的民主黨消息人士指出，裴洛西（Nancy Pelosi）與眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）以及其他民主黨同僚討論是否彈劾川普。納德勒向裴洛西施壓，希望她允許司法委員會展開彈劾調查。

消息人士指出，裴洛西仍堅定先前立場，重申此時沒有意願對川普彈劾，並表示寧可眼睜睜看著川普輸掉2020年總統大選，然後看他因涉嫌犯罪面臨起訴。裴洛西強調，民主黨若要發動彈劾，必須先獲得民眾支持，以及兩黨多數共識兩大條件，但目前這些條件都未滿足。

對於裴洛西的的說法，川普在接受福斯新聞專訪時回擊表示，「她是齷齪、惡毒、恐怖的人」，並認為她不是有才幹的人，「為了達成某些協議，我先前嘗試對她友善。她根本無能達成協議」。川普也曾對薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根用「齷齪」一詞罵她。

(中時電子報)