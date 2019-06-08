高雄市長韓國瑜「決戰2020─贏回台灣」第二場造勢大會，8日下午將在花蓮市登場，各地韓粉從陸續出發至花蓮集結，除了「韓國瑜分身」陳永裕，外形酷似「蔣公」的玉里鎮9旬老翁李登科，上午11點半將親自到場力挺韓國瑜，呼籲黨員團結一起贏回2020！

花蓮市上午天氣涼爽，氣溫約29度，六期重劃區造勢會場一早已經吸引各地韓家軍拿著國旗、標語聚集東大門夜市，警方10時起市區展開交通管制，目前蘇花公路目前相當順暢，預估午前可能有一小波大型車流，人車會越來越多湧入市區。

一襲中山裝打扮，長得與先總統蔣公幾乎一樣一樣的李登科，是國內知名的蔣公分身，得知韓國瑜要來花蓮造勢，認為韓能夠來花蓮看一下老百姓，不斷稱許「很好、很好」，儘管已經高齡90歲，一早也啟程北上至花蓮市「看一看」，力挺韓國瑜。

18歲就加入國民黨，曾參加對日抗戰的李登科，對於黨內初選內鬥亂象相當憂心，他覺得領導者就要為黨、為國、為民，他觀察韓國瑜不是為了自己，都是為老百姓、國家著想。「蔣委員長」更當場裁示「國民黨黨員大家要團結，分裂了就不好了！」

公路總局表示，端午連假第二日目前交通狀況良好，台九線蘇花公路8日截至10時南下車流為3037輛、北上車流為930輛；台11線花東公路8日截至10時南下車流為1905輛、北上車流為635輛，昨今兩日南北向車流約3萬4000多輛。

(中時 )