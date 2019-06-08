韓國瑜的陸軍官校專修班40期同學已到場先行造勢。（范振和攝）

「決戰2020-贏回台灣」造勢活動現場，韓國瑜的陸軍官校專修班40期同學，8日上午前往現場聲援，帶隊官余木生強調，韓國瑜能帶起愈來愈龐大的韓流，證實韓的魄力與魅力，無人能比。

余木生說，韓國瑜為人處事一直秉持陸軍官校「親愛精誠」的校訓，是一位重然諾、道德感高的政治人物，對自己的行為勇於負責，他們都以有這位同期同學為榮。

余木生表示，現在打開電視，他只關心韓國瑜的動向，一天看不到韓國瑜很像失戀般，失魂落魄，連太太也受到他的影響，跟著挺韓。在場60位同學，也揮舞大小旗幟，先行暖身。

負責規畫攤位與舞台設計的戰天下整合行銷公司董事長劉有成，眼見攤商從四面八方擁至，無奈地說，到後來他也無法掌控，只能當成一場歡樂的迎神賽會，不要影響交通動線即可。

超級韓粉劉有成說，他曾負責製搭設馬英九、陳水扁競選總統的大舞台，沒有這次長37公尺、縱深9公尺這麼大的大舞台，同時架設6部 400吋的電視牆，20多年，他沒看到這麼大的造勢活動場子，令人大開眼界。

(中時 )