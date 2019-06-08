台中一位已婚工程師阿文，去年帶在聊天室認識的14歲「小真」(化名)」，2度摩鐵開房間，遭小真媽媽提告，阿文在台中地院開庭時坦承2度性交，但辯稱「不知道她真實年齡」，最後被法官依妨害性自主罪，判有期徒刑1年，緩刑3年。

據《聯合新聞網》報導，阿文去年2月透過「Justdating」通訊軟體聊天室，認識年僅14歲的「小真」(化名)，小真有向阿文說她是「國中生」，但阿文仍在短短1個月內，帶小真到台中一家摩鐵發生2次性關係，小真母親後來在女兒的通訊軟體對話紀錄查覺有異，報警揭發真相。

阿文被告後辯稱，小真當時聊天室顯示出生年次是成年人，「我真的不知道她真實年齡」；其律師則辯護指出，少女是在第2次性交後，才說她目前就讀國中，且阿文之前瀏覽少女在臉書及LINE或其他資料，年生日顯示「1997年11月20日」，即21歲。

但小真證稱，阿文要約她之前，就確定告訴對方自己是國中生，還說唸樂隊班，但阿文說沒關係，也沒有拒絕。法院審酌後，認為阿文事後已與小真的父母達成和解及賠償，最後判阿文有期徒刑1年，緩刑3年。

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(中時電子報)