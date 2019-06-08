Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E — Ryan Divish (@RyanDivish) June 7, 2019

昨(7)日的比賽中，太空人和水手大戰14回合才分出勝負，水手不但在延長賽以7比8落敗，還傷了一名陣中大將，漢尼格(Mitch Haniger)在第3局上場打擊時，被一顆擦棒球打中胯下，當場痛苦跪在地上，賽後確診為「睪丸撕裂傷」，將要進行手術修復，並放入10天傷兵名單中。

漢尼格第3局面對太空人強投韋藍德(Justin Verlander)，瞄準一顆速球出棒，卻成擦棒自打球打到跨下，當下雖極度痛苦但還是堅持完成該打席，結果遭到三振，下個打席也慘遭三振後，直到第7局才被換下場。水手隊球團表示，賽後檢查漢尼格為睪丸撕裂傷，一顆自打球沒想到竟成「蛋蛋的哀傷」，而水手在2009年時也有球員發生類似傷勢，當時缺陣了5週半。

水手開季氣勢驚人，以13勝2敗一度領先群雄，沒想到再拿下個13勝時，球隊也狂輸38場，同時球員以驚人的速度相繼受傷，水手目前戰績26勝40敗，有9名大將躺在傷兵名單中。「漢尼格是我們的冠軍，」水手總教練瑟維斯(Scott Servais)無奈表示，「他在打擊區和投手纏鬥，總是以正確的方式做事，但他對自己很沮喪，這是非常瘋狂的傷痛。」

水手目前僅剩3名全職外野手，因和太空人14局大戰中耗費8名投手，所以漢尼格的空缺將補上後援投手史考特(Tayler Scott)。漢尼格本季打得掙扎，打擊率2成20，雖敲出15發全壘打、32分打點，但有81次三振為全聯盟最多，不過因傷缺陣後仍帶給水手不小的麻煩。

(中時電子報)