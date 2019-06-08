富邦悍將客座投手教練王建民，季初告假返美後，雖人不在臺灣，但仍持續透過影片遠距離關心指導二軍球員的訓練狀況。六月初返抵臺灣後也即刻投入悍將二軍訓練行程，持續將自身累積的棒球經歷傳授給年輕投手們。6/14(五)王建民也將首度擔任中職開球嘉賓，他將蒞臨新莊棒球場，為悍將家人們開出充滿後勁、永不放棄的好球！

2018年6月王建民首度以客座教練身份加入富邦悍將教練團陣容，將自身所學傳授給悍將的年輕投手群，而後在2018年底再與悍將合作至今，王建民希望延續當時建立起的合作默契，也期盼自身引進的訓練方式能讓悍將的球員們充分吸收，提升投球實力。

王建民是台灣人心中永遠的王牌，是年輕選手在棒球路上追隨的目標，他於2000年與紐約洋基隊簽約後展開他的職棒生涯，在美國職棒征戰了17個球季，歷經連兩季拿下19勝的輝煌成績，也曾受傷勢所苦，但王建民始終展現出永不放棄的精神，持續在球場上奮戰。6/14(五)王建民將帶著這股堅持的精神，首次為中華職棒開球，站在新莊棒球場投手丘上，為悍將投出充滿後勁的精彩好球！

(中時電子報)