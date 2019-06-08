網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

高雄市長韓國瑜6月1日凱道造勢大會，吸引數十萬人風雨無阻力挺，主辦單位當場宣布第2場挺韓造勢8日移師花蓮舉行。對此，挺韓網友表示，這些造勢的成功，證明對韓國瑜抹黑沒有用，反而會激出更多支持者站出來。挺韓網友表示，網絡上黑韓，就算有千千萬萬個帳號，背後可能只有百分之一的人在控制，但馬路上挺韓，多少人就是多少人，實打實的真正民意展現。

「決戰2020贏回台灣」韓國瑜第二場造勢活動今於花蓮舉行，許多支持者昨日就前進東台灣，還有人特地從美國趕回參與，展現力挺韓國瑜到底的決心。

對於韓粉的挺韓到底，本身挺韓的網友mOtivehuang在批踢踢發文表示，網絡上黑韓，就算有千千萬萬個帳號，背後可能只有百分之一的人在控制，但馬路上挺韓，多少人就是多少人，實打實的真正民意展現。

該網友更表示，不要只會在網絡上黑韓，說韓無能、說韓整天喝酒、放假什麼事都沒做，會說這些話的，心都很黑，智商都很低，有辦法不論藍綠，辦一場造勢活動出來，讓大家看看這些黑韓的真正民意是多少！時間會證明一切，「越黑韓，我們越挺韓」！

(中時電子報)