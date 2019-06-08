韓流襲捲花蓮，高雄市長韓國瑜來到花蓮延續熱潮，花蓮人氣強強滾，約有50家旅宿及名產業者聯合辦理「跟著禿子逛花蓮」活動，只要入住於配合的民宿或旅館，喊出「我是韓粉，我愛花蓮」、「跟著禿子逛花蓮」、「台灣安全，人民有錢」等通關密語，就可獲得小禮物，或享有優惠折扣。

參與活動業者包含，花蓮怡園渡假村、翰品酒店、理想大地、美侖飯店、福容飯店、遠雄悅來飯店及海洋公園、花東客棧、溫暖摩洛哥精緻旅店、香城飯店、冠倫旅店、花蓮統茂渡假莊園、F-Hotel花蓮站前館、伊斯達精品酒店、力麗哲園花蓮館、奇萊大飯店。

民宿部分則有金澤居民宿、簡單生活、女王萬歲、丰坪浪靚、徐徐的溫度、吉野精棧、像個家、峇里情人、阿騫的家、情定花蓮、山緹、玫塊花園。

「伴手禮」部分則是滿額贈禮或消費滿額折扣優惠，有豐興餅舖、花蓮縣餅、郭榮市手工火腿、新味醬油食品工廠、百年傳奇、阿美麻糬。即日起至6月9日只要在參加飯店、民宿訂房、店家臨櫃時講「跟著禿子逛花蓮」即享有相關優惠。

6月9日前凡於悅來大飯店或海洋公園說出通關密語「跟著禿子逛花蓮」，即可體驗「愛情摩天輪」遠雄海洋公園及悅來大飯店臨櫃入住及餐飲享9折優惠。

這項活動共有超過40家民宿參與活動，旅館業者則有10家響應韓粉熱潮，希望能共創花蓮觀光新高。

(中時電子報)