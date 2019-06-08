花椰菜（十字花科蔬菜）是癌腫癌剋星，可以多吃，不過吃錯方法，效果流失。專家表示，綠色花椰菜切好後，須等40分鐘，讓蘿蔔硫素成形，之後怎麼煮都可攝取到最多蘿蔔硫素。

《食療聖經：用全食物蔬食逆轉15大致死疾病》作者麥克‧葛雷格，以及金‧史東在書中表示，生綠色花椰菜、白色花椰菜和球芽甘藍能有效壓抑試管癌細胞，但為何煮過後沒有反應，主要是這些蔬菜所含的蘿蔔硫素未形成。

他們說，十字花科蔬菜所含的蘿蔔硫素，形成過程就好像化學爆炸反應一樣。只要在前驅物質跟一種稱為黑芥子酶的酶混合後，才能轉化成蘿蔔硫素，建議切好綠色花椰菜（或者球芽甘藍、羽衣甘藍、芥藍、白色花椰菜或其他十字花科蔬菜）後，先等上40分鐘，之後怎麼煮都可攝取到最多蘿蔔硫素。

至於市面上賣的冷凍綠色花椰菜，因冷凍前已沸水燙白（快煮），酶已失效，這時無論你怎麼切、怎麼等，蘿蔔硫素都不會形成，這也是試管試驗中，新鮮羽衣甘藍抑制癌細胞生長的能力比冷凍的高出十倍原因。

(中時電子報)