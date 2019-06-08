◎心靈慰藉 狗老師成文創品

花蓮慈濟大學全身「黑嚕嚕」的校狗「襪子」，因為四隻腳底為白色就像穿襪子一樣，相當可愛，和大頭狗小橘、荳荳出沒在校區一帶，雖然襪子生性膽小，看到人就跑，但牠個性「人來瘋」，跟著其他狗吠人竟然太興奮咬人，因而被關起來反省。

◎黃雜摳超人氣 破萬人按讚

挺著圓滾滾的大肚子，慵懶地躺在輔大法園旁的空地，這是輔大超人氣校犬「黃雜摳」的日常，在校園內已經生活7年的牠，親人又可愛的模樣，深受同學們喜愛，更獲得107年新北市校園機關犬網路人氣票選第二名，吸引破萬人按讚。

◎最佳萌友 全校的寶貝寵物

大溪國中有兩隻校狗嘿皮與小白、貓咪萌萌，還有兩隻鸚鵡阿珠與阿花，都是全校師生的寶貝寵物，嘿皮與小白已經是元老級的學長姐，已「入學」10年；貓咪萌萌個性大方開朗，常吸引學生跟萌萌聊天；兩隻鸚鵡迷你可愛，也是學生們的最佳寵物朋友。

◎守護流浪犬 傳遞生命教育

隨著動物保護觀念的提升，很多學校的狗兒愈來愈多，各校嘗試解決之道，讓「人狗相安」。靜宜大學成立「尊重生命社」，師生也自發照顧，提供飼料及食物；目前校園內有校犬「毛中央」與「鐵觀音」，是靜宜人的好友，也是珍貴的生命教育課程，同時發揮阻擋外來犬隻進入校園功能。

◎流浪到校園 嘉藥女神萌翻

在嘉南藥理大學大概很少人不認識這一位「嘉藥女神」：樂樂，被暱稱為女神的她，其實是一隻米克斯犬，因為外型在狗界堪稱漂亮，於是被很多學生喚為女神，學校不少公開活動都會以她當封面主角，吸睛也討喜。

◎美濃吉祥物 招智慧與福氣

高雄市美濃國小校園內出現活生生的貓頭鷹，學校將這來訪之客視為吉祥物，校長楊瑞霞為了讓貓頭鷹融入生活課程，於校門兩側、涼亭、洗手台等多處都設有貓頭鷹造型或標誌，盼以教學生活化，更讓小學生認識生態環境。

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(中時電子報)