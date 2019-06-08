A THING OF BEAUTY pic.twitter.com/HlCPFITxRn — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年6月8日

誰也想不到，勇士竟在今年總冠軍賽接連輸掉兩場主場，面臨1勝3敗的無路可退窘境，3連霸岌岌可危，可是仔細觀察暴龍這3勝，除了里歐納德沉穩攻守貢獻，更在每場勝利當中，都至少有1名球員挺身而出，可說場場都出奇兵！

像在總冠軍賽G1，喀麥隆籍前鋒席亞卡打出季後賽生涯代表作，全場投17中14，貢獻全場最高32分，外加8籃板、5助攻，進攻表現甚至比起里歐納德更搶眼，也讓僅靠「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生苦撐的勇士無奈吞下首敗。

來到總冠軍賽G3，這次換成前兩戰低迷的暴龍主控羅瑞爆發，貢獻全隊次高23分，其中包含5顆三分球，甚至先發射手丹尼格林也擺脫低潮，單場飆進6顆三分球、獨拿18分，兩人的三分外線表現，讓柯瑞狂轟47分表現形同無用。

至於8日這場總冠軍賽G4，竟然變成替補前鋒伊巴卡逞威，前3戰總共才拿18分的他，竟在G4全場投12中9，攻下全隊次高20分，更誇張的是，他才替補上場打了21分43秒，進攻績效有夠驚人，也讓勇士根本對他毫無對策。

另外不得不提的，還是暴龍替補後衛范維利特，他延續自己在東區冠軍賽「生子後」的火燙手感，到了總冠軍賽更在不少關鍵時刻挺身而出投進三分球，尤其在暴龍贏球的3場總冠軍賽，他的三分外線，更逐漸變成勇士防守惡夢。

如今隨著暴龍搶先聽牌，距離成軍24年以來的隊史首次總冠軍越來越近，接下來就算杜蘭特真的能在G5宣告傷癒復出，整體形勢仍對勇士相當不利，只能說暴龍在今年總冠軍賽祭出奇兵戰術效果卓越，讓勇士不乖乖認輸也不行了！

(中時電子報)