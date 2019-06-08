龍潭警端午假期勤務重，鄭文燦慰勉辛勞頒獎勵金。(警方提供)

現正值端午連假，桃園市府在龍潭大池舉辦「2019龍潭歸鄉文化節」，除了149個隊伍參賽外，鄰近還有石門水庫、六福村及小人國等遊樂區，大批遊客湧入龍潭地區，龍潭警方動用大批警、民力，規畫各項交通疏導作為，也呼籲民眾配合紓解人車潮，使交通更加順暢。

龍潭警分局動員警300人次，從早到晚加強觀光景點周邊道路及龍潭大池周邊道路交通疏導，亦在活動現場設置機動派出所服務台，期間提供民眾交通及法律諮詢、受(處）理各類遺失物招領、協尋民眾走失等為民服務工作。

龍潭警分局長蕭欽杰在連續3天的活動期間，考量執勤中員警辛勞，商借活動現場旁場地，作為警察臨時休息補給站，並提供茶水、點心等，給予輪班員警適當的休息及體力補充。

桃園市長鄭文燦在活動中，特地前往員警補給站慰問，現場頒贈工作獎勵金，同時並指示警察局對於值勤員警應從優獎勵和補休假。

(中時 )