林志玲宣布閃婚小7歲日本「放浪兄弟」成員AKIRA，震驚台日演藝圈，她當下更提到因為「愛與勇氣」，因此決定步入婚姻，這讓同樣嫁給外國人的兩性專家欣西亞相當有感，更列出4點直呼感受到林志玲的決心。

欣西亞臉書全文。(圖/欣西亞臉書)

兩性專家欣西亞表示愛一個人需要極大勇氣，看過許多年過四十的女人在愛情關口徘徊，就算碰到仰慕對象也不敢前進，主要是擔憂若沒結果，無疑是浪費時間，畢竟沒多少歲月能揮霍，但也有可能因此錯過好對象，而她也點出現代人唯一通病，就是「我們以為長大了，勇氣自然而然就變多，殊不知真實生活裡的我們，愈成熟膽量愈少，因為變得世故、懂得計算、學會計較也更擅長自我保護」，種種跡象都顯示出長大後要愛，確實比從前更不容易。

不過欣西亞認為長大要談愛，就是要兼具4點特質，包括「面子要厚些、骨氣要多點、膽子要壯一倍，勇氣要勝過千軍萬馬」，如此才能奮不顧身去愛，另外看到林志玲閃婚小7歲日本老公，加上日後還有好多異國文化需要磨合，都大讚感受到她愛與勇氣相互相依的決心，但仍不忘強調女人在找到愛的人之前，請先用力好好疼愛自己。

(中時電子報)