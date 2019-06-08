大陸的中國國際電視臺CGTN《視點》主播劉欣、美國FOX商業頻道女主播崔西．雷根（陸譯翠西．雷根），曾在5月30日（台北時間，下同）針對中美貿易戰進行創紀錄的全球首場隔空「對話」，當時2人意猶未盡，今天（6月8日）淩晨零點20分又再度相約下周進行第二輪「對話」。

劉欣隨即回覆，欣然同意這個邀約：「崔西，感谢你的善意邀請。本周末，我们這邊正在過端午節。下周我將盡快聯繫繫妳，如何？」

7日上午崔西轉發劉欣在5月30日「對談」結束後所發表的推特：「非常感謝有機會與崔西進行對話而非辯論，在當前，我們需要的是冷靜而非衝動，期待再來一次對話。感謝翠西在節目中接待我」，回應說：「嗨，劉欣，你準備好參加第二輪（對話）了嗎？」表示很期待、並將繼續廣泛聽取關於中國貿易的各方意見，她支持有思想、彼此尊重的討論。

隨後，翠西也在推特上發文說明她與劉欣5月30日的「問答式」對談，表示並非在電視上呈現的一切都必須是「唇槍舌戰」，涉及國際話題時，對話和討論是推動前進的非常重要的途徑。也盛讚劉欣是一個很有思想的嘉賓。

(旺報 )