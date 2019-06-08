大陸國家主席習近平今返抵北京結束對俄羅斯國事訪問行程，當地時間周五（7日）出席聖彼得堡國際經濟論壇，並在會上致詞。繼以「我最好的知心朋友」形容俄羅斯總統普丁後，習在談及備受世界關注的中美貿易戰時，以「我的朋友」表示與美國總統川普的關係，並形容中美經濟你中有我，我中有你，川普也不願看到中美關係破裂。

俄羅斯衛星通訊社報導，習近平表示，中美目前確實存一些貿易摩擦，但兩國現已是「你中有我，我中有你」，強調不願看到「中美全部割裂」，美方同樣也不會希望看到，「我的朋友川普總統，我相信他也不願意看到」。至於在朝鮮半島問題上，他呼籲朝美雙方通過對話建立互信，解決彼此關切，合力推動半島問題得到妥善解決。

普丁則在會上批評美國，「通過挑起貿易戰、推行金融霸權、動輒實施單邊制裁」，並指美方對華為的打壓就是典型的例證，認為當前該中國科企不僅遭受打壓，且正被毫不客氣地擠出全球市場，形容是數碼時代的「第一次科技戰爭」，強調任何國家都無權把自己的意志強加於人。

(中時 )