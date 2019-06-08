現代不少人選擇結婚對象前，會先看對方的經濟條件。有女網友發文指出，她的阿姨、姨父月薪加起來有30萬，但夫妻倆仍覺的婚後日子辛苦，讓她直呼「男人沒錢真的不要勉強結婚」。文章立刻引網撻伐「這什麼金錢至上的主義」，更有網友直接點出「2人加起來破30萬還過不爽，是他們有問題吧」。

女網友在論壇《mobile01》發文，表示阿姨是郵局主管，姨父是警官，二人每月薪水加起來有30萬，仍舊覺得結婚以後很辛苦，常感嘆「早知道結婚這麼辛苦，當初就不結婚了」她強調若自己沒錢，也不會想結婚成家，畢竟自已沒辦法幫夫家賺錢，所以自已過就好，更直言「男人沒錢真的不要勉強結婚，因為那只是害了嫁你的女人又害了自已而已！」。

文章一出，網友紛留言撻伐「這什麼金錢至上的主義」、「沒錢也可以結婚，只是生小孩就要考慮」、「2個人破30萬過不爽，那台灣80%都不適合結婚了」，網友更直接打臉表示，「月薪水加起來有30萬，仍覺得很辛苦…是他們2個有問題吧」，也有網友質疑，「警官加上郵局主管有30萬？」。

另也有網友表示，「錢不是幸福的唯一要素，有朋友單薪7、8萬，老婆家管，生3個還想再生，覺得家裡熱鬧，這就是幸福」、「我爸我媽薪水也幾萬，生了幾個小孩、蓋了自己家，省吃儉用，我沒聽過他們吵過架」。

遭網撻伐後，原PO開始自稱是尼姑說，「對男人無所求也沒慾望，不用照顧父母也不用工作，不缺錢，出家人不用太多錢也能過日子」，讓網友打臉「一個不懂愛的人，來教人愛有啥說服力，自稱尼姑又何必管俗事」。

(中時電子報)