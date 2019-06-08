桃園市空服員職業工會昨（7）日完成開票，取得罷工權。行政院消費者保護處提醒旅客持續留意最新資訊，思考萬一遇到罷工時的因應之道，降低所受的衝擊。

消保處表示，為協助旅客做充分準備，消保處已於行政院消費者保護會網站建立「空服員工會對長榮航空取得罷工權專區」，提供旅客如何因應之懶人包及相關資訊，重點內容如下。

一、在罷工前，可先參閱航空公司網站航班異常處理原則等常見問答資訊，預作準備。在罷工後，航空公司網站會立即設立罷工專區，公布確切之班機異動及相關資訊，並以簡訊、電子郵件通知受影響的旅客；旅客亦可透過該專區、APP、客服電話及機場櫃檯，獲得最新狀況。

二、航班因罷工取消或延誤時，個人旅客可退改票或簽轉其他航班，航空公司不收手續費。至於參團旅客，旅行社應協助安排轉搭其他航班或轉團，若無法成行，可依國外旅遊定型化契約相關規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。

三、因罷工衍生食宿、交通等必要費用，應完整保留登機證及相關支出費用單據，以利日後向航空公司求償。

四、可考慮購買旅遊不便險，分擔航班不確定性風險。但要注意的是，必須要在「已宣布或已公告罷工前」就要投保，否則無法獲得理賠。此外，各家保險公司的理賠條件不同，甚至有少數保險公司將罷工列為不保事項，因此應充分瞭解契約內容，比較後再選擇。

最後，消保處呼籲長榮航空勞資雙方，一旦發生罷工，對於廣大旅客必然產生衝擊，勞資雙方應以消費大眾為念，就勞資爭議持續理性對話、耐心溝通，共同尋求解決方案。

(中時 )