俄軍驅逐艦上脫衣日光浴

美俄軍艦7日在太平洋近距離遭遇，互指對方危險近逼，但就在雙方劍拔弩張之際，俄羅斯海軍卻無視眼前緊張的情勢，照舊脫了衣服，在俄羅斯無畏級（Udaloy class）反潛驅逐艦「維諾格拉多夫海軍上將」號（Admiral Vinogradov）的直升機坪上，悠然享受日光浴。

據美國全國公共電台（National Public Radio）與《商業內幕》（Business Insider）網7日報導，由於美俄軍艦7日差點在太平洋海域相撞，雙方各執一詞，互控對方舉動危險。隨後美軍公佈了兩段錄影，以還原事實。

就在美方想藉錄影，證明俄方採取「危險而不專業」的舉動之際，卻有人在影片中意外發現，驅逐艦上的俄軍十分淡定，諷刺地在直升機坪上，脫了衣服，看似在日光浴。不過，無論美國海軍或五角大廈都不願揣測，這些俄羅斯人究竟在做什麼。

(中時電子報)