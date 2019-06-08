勇士年僅21歲的新秀投手索羅卡(Mike Soroka)表現不容忽視，目前連續8場比賽都是優質先發、拿到7連勝，自責分率是低的驚人的1.38，投球局數達到計算門檻後，目前空降大聯盟自責分率榜第2，僅次於今年成績鬼神的道奇強投柳賢振(自責分率1.35)。

索羅卡去年僅先發5場拿下2勝1敗、自責分率3.51，沒想到第二年成績突飛猛進，開季一度連續8場先發自責分都不超過1，差1場成為自1920年以來史上第一人，也追平勇士高懸101年的隊史紀錄。今(8)日對馬林魚，再繳出8局僅失1分、飆出6次三振的好投，投完此場比賽後，投球局數達到勇士出賽數的總和，因此以自責分率1.38空降大聯盟自責分率榜第2，很有機會角逐今年的國聯新人王。

索羅卡今年僅在第1場先發吞下敗投，接下來連拿7勝。今日面對馬林魚完全壓制對手，主投8局僅被敲出3支安打，第9局時還上場想要挑戰完投完封勝，不過面對首名打者丟出保送後便被教練換下場，而後援投手連挨2支安打送回跑者，失掉的分數算在索羅卡頭上，不過最終勇士還是以7比1收下勝利，索羅卡也拿下本季第7勝。

目前勇士先發投手群自責4.31在國聯其實只算普通，僅有索羅卡表現亮眼，不過勇士剛網羅「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)，若凱寇投出穩定表現，很有機會從僅有2場勝差的費城人手中，搶回國聯東區龍頭王座。

(中時電子報)