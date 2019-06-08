前旅美大聯盟球星「建仔」王建民回來了！並將於下周五（14日）蒞臨新莊棒球場，應邀擔任中華職棒例行賽：中信兄弟vs.富邦悍將之戰的開球嘉賓，這也是建仔首次為中職比賽開球，想念建仔的球迷快去買票。

建仔去年以「後勁：王建民」（Late life：The Cheng-Ming Wang Story）獲得金馬獎最佳紀錄片提名，雖然功敗垂成未能得獎，已獲得諸多國人肯定。「Late Life」在棒球術語上通常是指投手投球的「尾勁」，用在建仔受傷後掙扎向上、努力重返大聯盟的人生故事，真是一語雙關、非常有梗！

建仔這兩年都曾返國，擔任富邦悍將隊的客座投手教練，今年季初告假返美後，人雖不在台灣，仍持續透過影片，遠距離關心、指導二軍球員的訓練狀況。

6月初建仔回到台灣後，立即投入悍將隊二軍訓練行程，持續將自身累積的棒球經歷傳授給年輕投手們。下周五（14日）建民也將首度擔任中職球賽的開球嘉賓，當天將在新莊球場為悍將、中信兄弟之戰開球。

建仔是在2018年6月首度以客座教練身分加入富邦悍將教練團陣容，將自身所學傳授給悍將的年輕投手群。之後在2018年底再與悍將隊合作至今，建仔表示，希望延續之前建立起的合作默契，也期盼自身引進的訓練方式，能讓悍將隊球員充分吸收，提升投球實力。

王建民是台灣人心中永遠的王牌投手，也是年輕選手在棒球路上追隨的目標。他於2000年與紐約洋基隊簽約後展開職棒生涯，在美國職棒征戰了17個球季。擁有連兩季在大聯盟拿下19勝的輝煌成績，也曾飽受傷痛折磨，但他始終展現出永不放棄的精神，持續在球場上奮戰，至今仍未正式宣布退休。

(中時 )