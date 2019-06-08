直播》韓花蓮造勢現場 民眾擠爆 氣氛超high 13:032019/06/08 中時電子報 王子瑄 、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮挺韓現場。(圖/季志翔攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮挺韓現場。(圖/季志翔攝) 前進花蓮！直擊韓國瑜造勢現場 高雄市長韓國瑜繼６月１日「庶民總統 贏回台灣」，湧入40萬人到場力挺，現場與韓粉相約花蓮見！今日(8)移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，預估湧入10萬人。各地韓粉不畏辛勞，就為飛越後山做心目中「庶民總統」的堅強後盾，一起讓藍營重返執政、贏回中華國。目前現場已擠爆，一片旗海。 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 小英哭哭！韓一招就讓國內旅遊夯翻 (中時電子報) #花蓮 #庶民總統 #韓國瑜 #高雄 #國瑜夜市 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 他做的蛋糕噴出錢！韓國瑜62歲慶生收2大驚喜 00:022019/06/04 生活 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ 09:202019/06/05 政治 誰說年輕人不挺韓？正妹現身狂打臉 12:532019/06/05 政治 王金平到底想幹嘛？學者飆3字：看不懂 12:552019/06/06 政治 王金平初選不玩了！韓粉籲：給他台階下 15:082019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 政治熱門新聞 退出初選後 名嘴驚爆：王金平最大盤算竟是這職位？ - 政治 小英哭哭！韓一招就讓國內旅遊夯翻 - 政治 直播》韓花蓮造勢現場 民眾擠爆 氣氛超high - 政治 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 - 新聞 高雄人反對韓選總統？在地人吐真實心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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