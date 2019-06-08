花蓮挺韓現場。(圖/季志翔攝)
花蓮挺韓現場。(圖/季志翔攝)
前進花蓮！直擊韓國瑜造勢現場

高雄市長韓國瑜繼６月１日「庶民總統 贏回台灣」，湧入40萬人到場力挺，現場與韓粉相約花蓮見！今日(8)移師花蓮，東大門「國瑜夜市」即將開張，預估湧入10萬人。各地韓粉不畏辛勞，就為飛越後山做心目中「庶民總統」的堅強後盾，一起讓藍營重返執政、贏回中華國。目前現場已擠爆，一片旗海。

這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸
小英哭哭！韓一招就讓國內旅遊夯翻

(中時電子報)

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