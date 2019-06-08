面對勇士在今年總冠軍賽落居1比3的絕對不利處境，柯瑞8日賽後表示，「我們還沒有結束，現在真的很不好受，但我們在2016年經歷過從1比3逆轉晉級，也被騎士從1比3逆轉過，對我們來說，還有機會把形勢逆轉，一場一場贏下來！」

柯瑞口中所說的季後賽1比3逆轉經歷，就是在2016年西區冠軍賽，勇士從1比3落後，隨後連贏3場淘汰當時由杜蘭特、韋斯布魯克領軍的雷霆，沒想到接著在總冠軍賽，勇士雖率先搶到3比1聽牌優勢，卻遭詹姆斯領軍騎士逆轉。

「或許這聽起來像是陳腔濫調，但這確實是我們贏下這個系列戰的唯一方法了，在G5的48分鐘內，卯足全力贏下勝利，」柯瑞說，「賽後在休息室內，我們談到了信念，每個人都相信我們可以做到，我們能從之前經驗當中學到東西。」

至於先前G3賽後狂妄放話，勇士能在G6封王的卓雷蒙格林，如今也只能改口，「我們之前也曾陷入1比3落後，為何我們不能創造屬於自己的歷史？我們必須連贏3場比賽，告訴自己不能沮喪，上去比賽就是付出一切，輸了就接受結果。」

(中時電子報)