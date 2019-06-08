飲料店家黃禪櫻也免費送出1000杯冷泡飲。（張祈攝）

韓國瑜花蓮造勢活動今下午2時開始，東大門夜市攤販破天荒提早至中午前營業，東大門鐵粉攤商「林記燒番麥」老闆林上哲高喊今天做義工，今下午1點以後要免費送出1000支玉米，他的熱情感染正在籌備開店的飲料店家黃禪櫻，也熱烈捐出一千杯冷泡茶飲，未開店就先挺韓

位在原住民一條街的「林記燒番麥」早已是東大門夜市內小有名氣的「韓鐵店家」，林上哲上月底傅美國參加女兒畢業典禮，忍痛錯過凱道造勢，聽到8日要來花蓮造勢，立刻買了機票，提前一個星期回到花蓮，就要力挺韓國瑜。

他說，原本預計只送出500支水果玉米，看到韓粉從各地前來，飽受塞車、交通不便之苦，今天決定加買再送500支炭烤玉米，還有2000斤西瓜，只要喊出「國家安全、人民有錢」、「我愛韓國瑜」或「韓國瑜選總統」等口號，就免費領取。

另一家響應店家「期香」飲料店，預計月底在建國路開幕，老闆黃禪櫻說，自己也是大韓粉，聽到林老闆要送玉米，正好自己的飲料杯也做好了，便加碼送出1000杯冷泡飲，總價值超過3萬元，她說，就當作挺韓國瑜、做廣告，歡迎民眾前來林記燒番麥店家旁領取。

(中時 )