王金平進場逐排向支持者握手寒暄，支持者也直呼「王總統」表達勸進之意。（袁庭堯攝）

王金平除了細數自身政績，致詞內容多半批評國民黨內初選機制的混亂與不公，強調最強人選、不到最後一刻還不知道。（袁庭堯攝）

6日才拋出「不參加國民黨內總統初選」震撼彈的前立法院長王金平，8日上午在岡山成立「高雄三山分會之友會」，現場1400多人擠滿宴會廳，高市議長許崑源、農會理事長蕭漢俊及10多位國民黨籍議員也現身力挺。王金平強調不參加黨內初選不代表退出，他還以棒球比賽「不到九局下半、勝負未定」暗喻國民黨尚未推出最合適的總統人選，也表示自己勤走基層，是幫國民黨累積能量，奠定2020政權輪替基礎。

對於國民黨初選規則一變再變，王金平表示他不接受所以不參加初選，目前以「國民黨能在2020政黨輪替」為目標。被問到未來會不會脫黨競選，王金平回應「這離現實太遠。」此外，他也否認圖行政院長大位，拒絕回應外界指韓國瑜忘恩負義的說法。

王金平在台上致詞超過半小時，向台下支持者細數立法院政績，如核四案、協調太陽花學運等，也痛批民進黨是立法院修法的阻礙及亂源。王金平表示，在17年立法院長任內，通過三千多項法案、上百條預算，推動台灣進步有功，「沒有功勞也有苦勞」。

許崑源表示，他7次參選議員王金平都大力幫過忙，現身力挺王金平是為了表達感激，沒有「挺王不挺韓」的意思，因為該表態支持誰的時間點還未到。

蕭漢俊指出，「三山之友會」早在一個月前就籌劃，今天協助動員農漁界基層及幹部支持王金平，未來要挺誰選總統，仍要看國民黨推舉的人選是誰。

(中時 )