酒駕男闖紅燈撞上機車造成無辜夫妻1死1重傷。(呂筱蟬翻攝)

有民眾上網PO文，指稱桃園市觀音區本月1日晚間發生一起酒駕肇事死亡車禍，26歲許姓男子酒駕開車闖紅燈，撞上1對騎機車夫妻，夫重傷住進加護病房，太太送醫不治死亡，留下3名幼子，男子看到孩子每天守靈時哭著喊媽媽，在臉書上痛罵可惡的酒駕男。

大園警分局表示，該起車禍發生在1日晚間7點，許男駕駛自小客車行經觀音區大同一路與成功路一段路口時，因闖紅燈撞上綠燈直行的機車，機車騎士重傷，機車後座羅姓女子送醫後傷重不治，許男則是輕微擦傷。

許男經警方酒測，酒測值為0.27mg／L，詢後依公共危險及過失致死罪移送桃園地檢署，目前仍收押中。

警方也說，據了解，傷者及死者夫妻有3名就讀國小的孩子，上網PO文的男子疑似為禮儀師，而家屬則婉拒外界協助，不希望小孩身分曝光，只希望酒駕事件能被重視，也希望得到肇事者的誠意道歉。

警方呼籲，為遏止酒駕，立法院今年3月通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，7月1日起，酒駕罰鍰提高到12萬，並可按次加重；另同車共責最高處3000元罰鍰，若致人重傷或死亡還將沒入車輛，明知駕駛即將或有喝酒、吸毒，以及車輛所有人坐在車上等情形，也都會被沒入車輛，依據六都規定，車輛沒入後，會被直接銷毀。

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(中時 )