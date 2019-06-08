「決戰2020-贏回台灣」造勢今下午在花蓮登場，下午1時許已接近活動開始時間，現場湧入大批高雄市長韓國瑜支持者，主辦單位擺放的椅子目測約7、8成坐滿，隨著接下來將有數民代表致辭、韓國瑜大進場，人數勢必持續增加。主辦單位安排素人歌手演唱〈我的未來不是夢〉、〈堅持〉、〈月亮代表我的心〉、〈甜蜜蜜〉、〈我只在乎你〉等歌曲，炒熱現場氣氛。

(中時 )