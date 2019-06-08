花蓮場湧入大批韓粉 素人歌手歡樂帶動唱 13:372019/06/08 中時 張潼 、 季志翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「決戰2020·贏回台灣」韓國瑜前進東台灣全民花蓮見造勢大會8日在花蓮市登場。（季志翔攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「決戰2020-贏回台灣」造勢今下午在花蓮登場，下午1時許已接近活動開始時間，現場湧入大批高雄市長韓國瑜支持者，主辦單位擺放的椅子目測約7、8成坐滿，隨著接下來將有數民代表致辭、韓國瑜大進場，人數勢必持續增加。主辦單位安排素人歌手演唱〈我的未來不是夢〉、〈堅持〉、〈月亮代表我的心〉、〈甜蜜蜜〉、〈我只在乎你〉等歌曲，炒熱現場氣氛。 (中時 ) #主辦 #單位 #主辦單位 #現場 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 08:512019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 徵詢韓參選意見 國民黨5人小組今午抵高雄 09:512019/06/05 政治 憂初選被做掉？ 韓國瑜重申：寧乾淨輸、不骯髒贏 11:282019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 王金平的下計 李正皓分析：脫黨參選 15:342019/06/07 政治 訂不到床位就在會場等 韓粉奔後山徹夜未眠 10:052019/06/08 政治 「韓國瑜分身」現身會場 韓粉搶合照 10:302019/06/08 政治 政治熱門新聞 退出初選後 名嘴驚爆：王金平最大盤算竟是這職位？ - 政治 小英哭哭！韓一招就讓國內旅遊夯翻 - 政治 直播》韓花蓮造勢現場 民眾擠爆 氣氛超high - 政治 這4位怎不辦造勢？網友答案超心酸 - 新聞 高雄人反對韓選總統？在地人吐真實心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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