高雄市長韓國瑜造勢活動今下午在花蓮東大門夜市盛大舉行，會場從昨晚陸續湧進人潮，預計湧進10萬人潮，東大門攤販說，韓粉從昨晚陸續進入會場，人數多到只能用「恐怖」形容，牛排業者今破天荒中午前營業，遊客沒有停止過，老闆李太順說，生意較歷年端午成長5成，預估今天業績有機會突破過年水準。

「真的很恐怖！」香榭城現打果汁第三代經營者吳章榮驚嘆，從昨晚開始人就不斷來，今上午上工人已經密密麻麻，好像都沒離開過，原本預計2點營業，也提早到12點開業，過往東大門夜市業績最好就是過年，今天準備的水果量比過年還多，有信心今天能賣光光。

另一家店內高朋滿座的來一客牛排店，老闆李太順穿著寫上「傅崐萁跟著禿子走，東大門跟著傅崑萁走」的獨一圍裙，他說， 開店3年來首次白天營業，生意較往年端午假期提升5成，不受國瑜夜市影響，街道上一整天都有滿滿人潮，因為營業時間提前加上韓粉熱潮，直言今天業績有機會超預過年。

(中時 )