現場重現凱道造勢名曲，有民眾自備「戰鼓」一起高唱夜襲，帶動現場氣氛。（許家寧攝）

「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜造勢花蓮場，今日下午1點花蓮市六期重劃區登場，萬名韓粉手持國旗聚集東大門高喊「韓國瑜凍蒜！」主辦單位準備6萬多張塑膠椅坐不夠，連忙追加3萬多張椅子，開場原民歌手帶著韓粉合唱「搖擺那魯灣」、「高山青」歡樂氣氛宛如嘉年華會。

全台「韓粉」下午齊聚東大門，韓粉跟著節奏搖擺高唱「那魯灣」，音樂接著轉到愛國藝人鄧麗君名曲「甜蜜蜜」、「我只在乎你」，勾起現場五、六零年代阿姨、阿伯沉入台灣當年美好回憶，有韓粉忍不住淚流滿面，期待韓國於能夠帶領台灣人重返榮耀。

「有人出世著好命 阮是用命底打拚」，庶民男歌手以台語名曲「堅持」，和韓粉一起合唱，來自雲林的王姓韓粉搖著國旗高喊「韓國瑜凍蒜」，認為韓國瑜出身基層，才能體會世上苦人多，現場除重現凱道造勢歌曲，原國台語象徵包容各族群，台灣人一定要團結才能贏回勝利。

同時現場重現去年市長選前之夜，韓國瑜向妻子李佳芬深情告白，兩人合唱的「月亮代表我的心」，音樂前奏響起，全場韓粉深情合唱，預計音樂暖身將到2點，目前各地挺韓後援會陸續進場，還有民眾自備「戰鼓」一起高唱夜襲，帶動現場氣氛。

南部挺韓大將「杏仁哥」吳育全今晨拂曉出發，帶著200多名韓粉搭遊覽車出發，從高雄一路從南台灣北上，在下午1點40分抵達會場，杏仁哥隨即上場高喊「高雄韓家軍報到！」讓全場陷入瘋狂，整片紅潮搖旗「庶民選總統，總統選庶民！」

(中時 )