林志玲閃婚，加賀美智久曬舊照祝賀。（圖／翻攝自tomo_0612_ IG）

台灣第一名模林志玲6日宣布和小7歲放浪兄弟男星Akira登記結婚，人美心善的林志玲過去除了和言承旭、馬桶小開邱士楷、殷琪外甥楊仁沛傳緋聞外，她和日本名模加賀美智久（Tomo）15年前曾因拍攝旅遊節目傳曖昧，如今志玲姐姐死會閃婚，加賀美智久昨(7日)曬出兩人過去穿浴衣的嫩照，祝福對方永遠幸福。

日文不錯的林志玲2004年受邀擔任日本旅遊節目主持人，不久周刊拍到她和另一名主持人加賀美智久在日本飯店Check in時，男方幫她將行李提進房間，兩人獨處了15分鐘，疑有曖昧情，但林志玲經紀人回應自己24小時都在林志玲身邊，不可能有獨處之事，還笑說：「乾脆過分一點，寫55分鐘好了！」

當年緋聞不了了之，2015年林志玲衰捲女星賣淫事件，加賀美智久當時回應有傳訊慰問林志玲，並力挺對方：「志玲是個非常單純、善良的女孩，不可能會做這種事。」可見兩人依舊有良好友誼，昨加賀美智久更秀出兩人昔日穿浴衣照片，寫下：「聽到老朋友的喜訊好開心」，網友也說：「其實一直以為Tomo會跟志玲姊姊一起」、「我也是看完這個認識你的！」、「還記得Yokoso japan 時候的你們」。

(中時電子報)