民進黨初選民調明開跑，今舉行政見發表會，總統蔡英文昨再出招，不但財政部官方臉書推薦蔡英文，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全也在臉書挺蔡，尤其蘇嘉全說，「選菜粽就好」，引起網友熱議，有網友痛批，「爛透了」還有網友說，「寧選一瓶礦泉水，也不選菜粽」。
財政部官方臉書昨宣傳財政政策，卻貼了蔡英文照片，還寫著真心推薦總統蔡英文，網友即痛批，根本是動用國家資源打選戰，沒有保持行政中立；無獨有偶的，行政院長蘇貞昌在臉書呼籲，「讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚」；立法院長蘇嘉全更在昨天端午節當天，在臉書上發文說，「選菜粽就好」，讓藍營立委李彥秀很酸，拿人民納稅錢來做個人的宣傳。
網友說，「只有三個字..爛透了」、「憑什麼拿我們的納稅錢去幫那個蔡輔選」還有網友說，「我比較喜歡吃肉粽，因為我不是吃素的」、「瘋了嗎？寧願選擇一瓶礦泉水有益健康也不會去選菜粽」。
(中時電子報)
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