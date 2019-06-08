蘇嘉全在臉書挺蔡。（中天新聞）

財政部官網推薦蔡英文。中天新聞

民進黨初選民調明開跑，今舉行政見發表會，總統蔡英文昨再出招，不但財政部官方臉書推薦蔡英文，行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全也在臉書挺蔡，尤其蘇嘉全說，「選菜粽就好」，引起網友熱議，有網友痛批，「爛透了」還有網友說，「寧選一瓶礦泉水，也不選菜粽」。

財政部官方臉書昨宣傳財政政策，卻貼了蔡英文照片，還寫著真心推薦總統蔡英文，網友即痛批，根本是動用國家資源打選戰，沒有保持行政中立；無獨有偶的，行政院長蘇貞昌在臉書呼籲，「讓蔡總統有多一點時間服務國家，繼續為了台灣拚」；立法院長蘇嘉全更在昨天端午節當天，在臉書上發文說，「選菜粽就好」，讓藍營立委李彥秀很酸，拿人民納稅錢來做個人的宣傳。

網友說，「只有三個字..爛透了」、「憑什麼拿我們的納稅錢去幫那個蔡輔選」還有網友說，「我比較喜歡吃肉粽，因為我不是吃素的」、「瘋了嗎？寧願選擇一瓶礦泉水有益健康也不會去選菜粽」。

用國家資源打初選？ 財政部官方臉書「表態挺蔡」。中天新聞

(中時電子報)